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Sağanak etkili oluyor

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Yağışın etkili olduğu Kartepe ilçesi Ekiplerin çalışması Su birikintilerine müdahale edilmesi - Kocaeli Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde de sağanak etkili oluyor.

Yağışın etkili olduğu Kartepe ilçesi

Ekiplerin çalışması

Su birikintilerine müdahale edilmesi - Kocaeli

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde de sağanak etkili oluyor.

İlçede sabah etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve köprü altlarında su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu görüldü.

Önlemleri artıran belediye ekipleri, su birikintileri oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli su Güncel Haberler

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