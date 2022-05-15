Sağanak etkili oldu - Haberler

Sağanak etkili oldu
AA - Oktay Özden - Güncel
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Sağanak sonrası cadde ve sokaklardan görüntü ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
ANTALYA (AA) - Sağanak sonrası cadde ve sokaklardan görüntü ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesini ve kentte en yüksek hava sıcaklığının 25 derece olmasını beklediklerini bildirdi.
AA / Oktay Özden - Güncel