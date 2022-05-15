Sağanak etkili oldu - Haberler

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Sağanak etkili oldu

AA - Oktay Özden - Güncel
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Sağanak sonrası cadde ve sokaklardan görüntü ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

ANTALYA (AA) - Sağanak sonrası cadde ve sokaklardan görüntü ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesini ve kentte en yüksek hava sıcaklığının 25 derece olmasını beklediklerini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Oktay Özden - Güncel

Antalya, Güncel, Haberler

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