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Sağanak etkili oldu

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Bilecik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı. Sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Birçok sürücü araçlarını sığınmak amacıyla çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Şehir merkezinde kırılan ağaç dalları nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Belediye ekipleri ayrıca alt yapı çalışmaları kapsamında yola dökülen mıcır dolguları iş makinesi ile temizledi.

Bilecik Belediyesi, AFAD ve polis ekipleri ise olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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