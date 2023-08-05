Sağ ele geçirilen terörist Türk askerinin tedavisinden memnun kaldı

Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli sağ ele geçirilen kadın terörist, Türk askerinin kendisine nasıl davrandığını anlattı. Videoda terörist, askerlerin yaralarına müdahale ettiğini, su ve yemek verdiklerini ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli sağ ele geçirilen kadın terörist Türk askerinin kendisine nasıl davrandığını anlattı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli sağ ele geçirilen kadın teröristin Mehmetçiğin kendisine nasıl tedavi uyguladığını anlattığı bir video paylaştı.

Videoda yer alan görüntülerde terörist Şengül Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Türk askerleri buldular. Gerçekten de bulduklarında zaten ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Yaralarıma müdahale ettiler. Su verdiler. Yemek verdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Gerçekten yaklaşımları çok farklıydı ve ben çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu sabahtan beri kaç defadır buradaki arkadaşlar, tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp pansuman yapıyorlar. Ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Ben bunu gerçekten söylemek isterim. Bence bu böyle bilinmelidir." - ANKARA