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Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 29. yılını kutlayarak girdi

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil oluşunun 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, Safranbolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini vurgulayarak, ilçenin turizm potansiyelini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil oluşunun 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Osmanlı döneminden kalan han, hamam, arasta, cami, çeşme ve köprüler ile tarihi konakların bulunduğu ilçenin 12 Haziran 1975'te kent ölçeğinde korunmaya başlandığını belirtti.

Safranbolu'nun, Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde bulundurduğunu hatırlatan Şahin, " Safranbolu'muz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 8 Ekim 1976'da 'Tarihsel ve Doğal Sit Alanı' ilan edildi. 17 Aralık 1994'te ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne ' Safranbolu şehri' adıyla kent ölçeğinde girmeyi başardı. Adının başına 'Dünya Mirası' unvanını alarak adeta kimlik değiştiren Safranbolu, 'dünyada en iyi korunan ilk 20 kent' arasına girerek önemini arttırdı ve marka haline geldi." ifadelerini kullandı.

Şahin, atalardan miras kalan Safranbolu'yu gelecek kuşaklara aktarmanın en önemli görevleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Devletimizin destekleri ile ilçemizdeki onlarca tarihi yapımızda restorasyon yapıldı, yapılıyor. 2024 başında Safranbolu müzesi hizmete alınacak. Daha çok tanıtım yapabilmek, daha çok turist ağırlayabilmek, daha çok onarım yapabilmek ve en önemlisi tarihi yapılarda aslına uygun işlevin devamını sağlayabilmek adına turizm mastır planı hazırlıyoruz. Amacımız, Safranbolu'nun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çok önemli turizm merkezlerinden birisi olmasını sağlamak."

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Miras Dünya Haberler

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