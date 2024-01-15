Safranbolu Stadı'nda Maç Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Karabük İdmanyurdu ile Beşbinevlergücüspor arasında oynanan U-16 Ligi maçı sırasında stadyum kenarında çıkan yangın, saha görevlileri tarafından yangın tüpüyle söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve küçük çapta hasara neden oldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maç sırasında stadyum kenarında çıkan yangın söndürüldü.
Emek Mahallesi'ndeki Safranbolu Stadı'nda Karabük İdmanyurdu ile Beşbinevlergücüspor arasında oynanan U-16 Ligi maçı sırasında bilinmeyen nedenle saha kenarında yangın çıktı.
Saha görevlileri alevleri sentetik sahaya sıçramadan yangın tüpüyle söndürdü.
Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangın, küçük çapta hasara neden oldu.