Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü - Haberler

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Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.

"Açık Hava Müzesi" unvanıyla anılan ilçede kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında bulunan tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar altındaki tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanları büyülüyor.

Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü

Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü

Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü

AA / Ahmet Özler - Güncel

Güncel, Haberler

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