Safranbolu İtfaiye Müdürlüğü, Kurum ve Okullara Yangın Eğitimi Vermeye Devam Ediyor

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, çeşitli kurum ve okullara yangın eğitimleri vermeye devam ediyor. Son olarak Karabük Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Temel Aşçılık ve Fast Food Kursu Öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kamu kurum ve kuruluşları ile okullara yangın eğitimlerine devam ediyor.

Yıl boyunca çeşitli kurumları ziyaret ederek ya da müdürlük hizmet binasında yangın önlemleri, yangın anında yapılması gerekenler gibi konularda çeşitli eğitimler veren Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son olarak Karabük Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Temel Aşçılık ve Fast Food Kursu Öğrencilerine uygulamalı eğitim verdi.

İş Güvenliği Dersi çerçevesinde Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak'ın eşlik ettiği öğrenciler yangın tüpü kullanımı hakkında da bilgi aldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bölgemizin en kapsamlı ve donanımlı itfaiye müdürlüğüne sahibiz. Müdürlüğümüz bu donanımı kurum ve okullarımızla da paylaşıyorlar ki insanlarımız yangına anında müdahale edebilsinler. Bu nedenle eğitimlerimiz ara vermeden devam edecek" dedi.

Eğitim sonunda öğrencilere "İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım Belgesi" verildi. - KARABÜK