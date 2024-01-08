Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Su Kabağı İşleme Kursunu Ziyaret Etti
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, Aşağı Tokatlı SAKEM Merkezi'nde devam eden su kabağı işlemeciliği atölyesini ziyaret etti. Odabaşoğlu, kursiyerlerle sohbet ederek el emeği ile hazırlanan işlenmiş eserleri inceledi.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, su kabağı işleme kursunu ziyaret etti.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aşağı Tokatlı SAKEM Merkezi'nde devam eden, delme, inceltme, kesme, yakma ve boyama gibi tekniklerin uygulandığı su kabağı işlemeciliği atölyesinde kursiyerlerle sohbet eden Odabaşoğlu, el emeği ile hazırlanan işlenmiş eserleri inceledi.
Kurs yetkililerinden bilgi alan Odabaşoğlu, kurum idarecilerine çalışmalarından, kursiyerlere de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.