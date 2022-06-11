Safranbolu Devlet Hastanesinde darp iddiası - Haberler

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Safranbolu Devlet Hastanesinde darp iddiası

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Safranbolu Devlet Hastanesinde darp iddiası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi acilinde yaşanan laf atma kavgasında bazı hasta ve sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi açığa alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi acilinde yaşanan laf atma kavgasında bazı hasta ve sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi açığa alındı.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kolundaki derin kesik nedeniyle arkadaşları tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi acil servisine getirilen S.B. isimli hastanın ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sevk esnasında S.B, önce diğer hasta yakınları ile tartışmaya başlamış, ardından ise tedavisi ile ilgilenen ve kendisini sakinleştirmeye çalışan doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine karşı sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Sağlık çalışanlarımız tarafından 'beyaz kod' verilmiş ve saldırgan şahıs hakkında Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

S.B'nin kamu görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, "Kamu görevlisi olması nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılmış olup, Valiliğimiz tarafından soruşturma müddetince görevden uzaklaştırılmıştır. Görevleri başında sözlü ve fiili şiddete maruz kalan tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Devlet Hastanesi Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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