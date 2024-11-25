Safranbolu'daki Tarihi Yapılar Karla Kaplandı

Kar yağışı sonrası tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve Cittaslow kategorisinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Karabük ve ilçelerinde kar yağışı gece boyu devam etti. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

3 bin yıllık geçmişe sahip olan ilçede yer alan han, hamam, cami, çeşme ve konaklar beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Dünyanın her tarafından binlerce ziyaretçi ağırlayan tarihi ilçeye gelen Uzakdoğulular da, kar yağışı ile birlikte bölgedeki doğal ve kültürel güzelliklerin birleştiği eşsiz manzaraların tadını çıkardı.

Beyaza bürünen tarihi yapılar dron ile görüntülendi.