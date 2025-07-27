Safranbolu'daki Orman Yangınına 5. Günde Müdahale Devam Ediyor

Safranbolu'daki Orman Yangınına 5. Günde Müdahale Devam Ediyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale 5. gününde sürüyor. Ekipler, havadan ve karadan yoğun bir şekilde yangını kontrol altına almak için çalışıyor. 1225 personel, 14 helikopter, 1 uçak ve çeşitli araçlarla yangında mücadele etmeye devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 5. gününde devam ediyor.

Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Çalışmalara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, İl Özel İdareler, DSİ, Karayolları ve farklı illerden belediyelere bağlı araçlar ve personel ile Kardemir, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından görevliler katılıyor.

Alevlerle mücadelenin 5. gününde 14 helikopter, 1 uçak, 122 arazöz, 39 ilk müdahale aracı, 20 su ikmal, 17 dozer, 7 greyder, 30 ekskavatör, 13 itfaiye, 20 tanker, 3 kepçe, 7 ambulans, 27 arama kurtarma, 20 TOMA ve 2 ikram aracı ile 1225 personel sahada görev yapıyor.

Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle 5. gününde yangını tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18, mahalle sayısı ise 50 olarak açıklanmış, trafik güvenliği için kapatılan Karabük-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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