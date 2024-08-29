Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından biriyle birlikte toplamda iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.F.A. (32) idaresindeki 42 CVD 82 plakalı panelvan, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü Çalıkahvesi mevkisinde E.Ö. (26) yönetimindeki Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 78 SP 029 plakalı pikap ile T.U'nun (31) kullandığı 34 UM 1996 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışan sürücü ile yanındaki orman muhafaza memuru O.Z. (31) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Safranbolu trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bayburt'ta petrol mü bulundu? Bayburt'ta petrol var mı? Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi? Bu yıl 30 Ağustos'un kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos belediyeler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos Cuma tapu daireleri açık mı? Köhn gitti mi? Derrick Köhn Almanya 2. Ligi hangi takıma gitti? Trabzonspor St Gallen maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos çalışıyor mu? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ LUGANO) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 29 Ağustos EXXEN spor canlı izle ATV canlı izle! (TRABZONSPOR ST GALLEN) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link
title