Safranbolu'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından biriyle birlikte toplamda iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.F.A. (32) idaresindeki 42 CVD 82 plakalı panelvan, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü Çalıkahvesi mevkisinde E.Ö. (26) yönetimindeki Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 78 SP 029 plakalı pikap ile T.U'nun (31) kullandığı 34 UM 1996 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışan sürücü ile yanındaki orman muhafaza memuru O.Z. (31) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.