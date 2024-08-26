Safranbolu'da zift yüklü kamyon su kanalına devrildi, 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zift yüklü kamyonun su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

S.Ç. (37) idaresindeki, Karayollarına ait zift yüklü 37 SC 082 plakalı kamyon, Bartın-Karabük kara yolu Soğuksu mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki E.Ç. (24) ve H.M.O. (41) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kanala dökülen zift ise ekiplerce temizlendi.