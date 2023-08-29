Safranbolu'da yerli ve coğrafi işaret tescilli maniye domatesinin hasadı başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 'Ata Tohumu' ürünlerinin başında gelen yerli ve coğrafi işaret tescilli maniye domatesinin hasadı başladı. Kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yerli maniye domatesinde hasat dönemi başladı.

Lezzetiyle vazgeçilmez olan coğrafi işaretli maniye domatesinde hasat sürüyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 'Ata Tohumu' ürünlerinin başında gelen yerli ve coğrafi işaret tescilli domates maniye'nin hasadı başladı.

Kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yerli domates maniye'de hasat dönemi başladı.

Diğer domateslere göre çok fazla tercih edilen maniye geçen yıl Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde İl/İlçe Tarım Müdürlüğü Teknik personellerinin çalışmalarıyla yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından coğrafi işaretle tescillenmişti.

Maniye üreticisi Emine Özkan, hasadın Ağustosun 15'inde hasat başladığını ve Kasıma kadar devam ettiğini belirtti.

"Maniye domatesi ince kabuklu ve hoş kokuludur" diyen Özkan, "Bir de lezzet bakımından diğer domateslerden daha lezzetli. Yemesi güzel" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraştığını aktaran Özkan, "Sürekli hem bahçe, hem meyvecilik yaptık. Şimdi de son zamanlarda hem domates hem bağ üzerine çalışıyoruz. 3-4 dönüm bağımız var. Biraz da çalışmayı çok severim. Çocukluğumdan beri böyle bahçelerde yetiştiğim için bırakamıyorum" diye konuştu.

Domates aralıklarını seyrek bıraktığını anlatan Özkan, 4 dönüm alanda maniye domatesi ürettiklerini belirtti.

Özkan, ürettikleri domatesleri pazara çıkardığını, pazar haricinde marketlere sattığını söyledi.