Safranbolu'da Yatarak Motosiklet Kullanan Sürücü Kamerada

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sürücü, yatarak motosiklet kullanırken cep telefonuyla görüntülendi. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde aracıyla ilerleyen bir kişi, yatarak motosiklet kullanan sürücüyü fark etti.

Sürücü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntüde, motosiklet sürücüsünün yatarak motosiklet kullanması yer alıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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