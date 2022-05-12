Safranbolu'da yaşlı ve engellilerin tadilat işlerini meslek liseliler yapıyor

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere tadilat ile tamirat işlemleri konusunda destek oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" Safranbolu'da da kararlılıkla yürütülüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan proje komisyonu, bu kapsamda kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin tadilat ile tamirat işlerini belirledi.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşturulan grup, ailelerin yaşadığı evlere giderek mutfak dolapları, merdiven, oturma grupları, dolapların gevşeyen kapakları ve kulpları, elektrik, su tesisatı ve anahtarların tamir ve bakımı, boya ve badana işlerini yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere, projenin, öğrencilerin sahip olduğu milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin geliştirilmesi, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla uygulandığını söyledi.

???????