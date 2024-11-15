Safranbolu'da Yangın: Evinin Kullanılamaz Hale Gelmesi Sonucu Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında ev tamamen yanarken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Ömer Eken'in oturduğu müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan dumandan etkilenen Ömer Eken ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.