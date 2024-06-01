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Safranbolu'da villada çıkan yangın söndürüldü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir villada çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda villa hasar gördü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde villada çıkan yangın söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Hazar Caddesi'nde Tansel M'ye ait kimsenin oturmadığı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın, villada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu İtfaiye Karabük Olay Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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