Safranbolu'da vatandaşlara sebze yetiştiriciliği kursu veriliyor

Safranbolu Belediyesince sebze yetiştiriciliği kursu açıldı.

Belediyeye ait Yazı köydeki seralarda ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu tarafından kursiyerlere, sebze yetiştiriciliği üzerine bilgiler verildi.

Daha sonra kursiyerler, tohumlardan elde ettikleri sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, seralarda sebze, meyve ve çiçek ekimi yapıldığını aktararak, "Uzun zamandır kendi üretimimiz olan çiçeklerle kentimizin peyzajını yapıyoruz. Burada üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak gidiyor, sosyal tesisimizde kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Köse, vatandaşların aldıkları kurslarla kendi bahçelerinde çok daha verimli üretim yapabildiğini kaydetti.