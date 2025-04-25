Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda 2 zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 13,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.