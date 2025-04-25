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Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 13,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda 2 zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 13,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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