Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 13,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Operasyonda 2 zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 13,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel