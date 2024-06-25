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Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, sentetik ecza hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin üzerinde ve evinde arama gerçekleştirdi.

Aramada 25,24 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 ambalajlama paketi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ruhsatsız av tüfeği bulunduran şüpheliye, 4 bin 538 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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