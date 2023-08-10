Safranbolu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Karabük'ten Kastamonu istikametine giden bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan kişi özel bir hastaneye kaldırıldı.