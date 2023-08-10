Safranbolu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Karabük'ten Kastamonu istikametine giden bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan kişi özel bir hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Karabük'ten Kastamonu istikametine giden M.A. idaresindeki 45 FT 077 plakalı otomobil, önünde seyreden M.K.D. yönetimindeki 78 SF 763 plakalı otomobil ile Çerçen köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada, 45 FT 077 plakalı otomobilde bulunan G.M.A.Y. yaralandı. Yaralı, bir başka otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel