Safranbolu'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Ramazan K. (51) idaresindeki 78 SR 246 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında Turan K. (24) yönetimindeki 26 LA 343 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sudenaz Ş. (20), Gamze Ş. (26), Beyhan Ş. (44), Zeynep Ş. (10), Esma K. (23) ve Ahmet Ö. (40) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada sürücü Turan K'nin, Kastamonu'da trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.