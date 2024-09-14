Safranbolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük-Safranbolu kara yolu Kireçkuyusu mevkisinde Z.S. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, M.İ. yönetimindeki 05 ABC 981 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada devrilen 05 ABC 981 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.