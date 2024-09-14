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Safranbolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük-Safranbolu kara yolu Kireçkuyusu mevkisinde Z.S. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, M.İ. yönetimindeki 05 ABC 981 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen 05 ABC 981 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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