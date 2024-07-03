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Safranbolu'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

C.T. (71) idaresindeki 14 AAY 921 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü kavşağında, M.S. (68) yönetimindeki 18 BD 239 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Savrulan otomobil, U.E. (51) kontrolündeki 78 S 0288 plakalı minibüse çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki S.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.T. ve S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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