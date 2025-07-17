Safranbolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Safranbolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. İki aracın karıştığı kazada, suç kaydı olduğu belirtilen sürücü kaçtı ancak yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Ç. (30) idaresindeki 78 BN 242 plakalı otomobil, gece saatlerinde Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde Mehmet Nur Aygün (54) yönetimindeki 74 ABM 801 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Aygün ile ve yanındaki Fas uyruklu D.E. (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Aygün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinden kaçan, poliste suç kaydı bulunduğu ve alkollü olduğu belirtilen F.Ç. yakalandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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