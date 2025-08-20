Safranbolu'da Trafik Güvenliği Tehlikeye Düştü: İki Sürücüye 20 Bin Lira Ceza

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki sürücüye toplamda 20 bin 520 lira para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayımlanan tehlikeli sürüş görüntüleri üzerine harekete geçti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 20 bin 520 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde seyreden araçların sürekli şerit değiştirerek diğer sürücülere zor anlar yaşattığı görüntülerin basında ve sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şerit değiştirerek ilerleyen sürücülerin, kornayla yapılan uyarılara rağmen tehlikeli ilerleyişlerine devam etmeleri yer alıyor.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince toplam 20 bin 520 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

