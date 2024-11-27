Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

CHP lideri Özel'in beklediği izin çıktı! Cuma günü ziyaret edecek

 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

 RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza
Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden aday olabilir mi? En yakınındaki isim formülünü verdi

Safranbolu'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ölü

Safranbolu'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon devirildi. Kaza sonucu bir yolcu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Onur Fındık idaresindeki 54 LP 991 plakalı tomruk yüklü kamyon, Safranbolu-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, üzerine tomruk düşen araçtaki yolcu Yunus Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fındık, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Ünlü oyuncu merak edilen sırrını açıkladı
img

Kadın muhabir dünyayı uykusuz bırakan haberi böyle verdi
img

Sahaların tozunu attıran yıldız futbolcu inşaat işçisi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (27 Kasım Çarşamba) 28 Kasım Perşembe okullar tatil mi? Başakşehir Petrocub maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Petrocub golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, şehit düştü mü? 28 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 28 Kasım Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sahipsizler neden yok, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.