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Safranbolu'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın istikametinden Karabük yönüne giden H.D. idaresindeki 34 FVC 251 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Babasultan Kavşağı'nda devrildi.

Kazada sürücü H.D. ve yanındaki R.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Safranbolu Karabük Bartın Güncel Haberler

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