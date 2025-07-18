Safranbolu'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çavuşlar köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tarlanın yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile orman işletme müdürlükleri arazözleri, AFAD ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangın yerine gelerek ilgililerden bildi aldı.

"Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının merkez ilçe, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinin kesişiminde meydana geldiğini söyledi.

Yangına 47 araç, 164 personel ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini aktaran Yavuz, "Yaklaşık 5-6 hektarlık alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yavuz, yangına koordineli ve hızlı müdahale yapıldığını ifade ederek, "Neredeyse duman görüldüğü an, bütün ekipler olay yerine gitti. Yarım saat, 45 dakika sonra da helikopter geldi. Kurumlarımızın koordineli çalışması oldu. Vatandaşlarımızı, ormanlarımızı korumaya davet ediyorum. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.