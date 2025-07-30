Safranbolu'da Tarihi Konağın Yangını Kullanılamaz Hale Getirdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Hamza Tomaç'a ait tarihi konakta meydana gelen yangın, konağın tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Akçasu Mahallesi'nde Hamza Tomaç'a (86) ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük belediyeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında konak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel