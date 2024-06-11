Safranbolu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 2 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 40x27 santimetre boyutlarında, 12 kilogram ağırlığında insan figürlü kaya yontması taş obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.