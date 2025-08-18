Safranbolu'da Sürücülerin Tehlikeli Şerit Değiştirmesi Kameralara Yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücülerin sürekli şerit değiştirmesi, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde seyreden araçlar sürekli şerit değiştirerek diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, şerit değiştirerek ilerleyen sürücülerin, kornayla yapılan uyarılara rağmen tehlikeli ilerleyişlerine devam ettikleri görüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
