Safranbolu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı
Safranbolu'da su kanalına düşen bir karaca, ekipler tarafından kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve karaca, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.
Safranbolu'da su kanalına düşen karaca, ekiplerce kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.
Nebioğlu köyündeki su kanalına karaca düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük Şube Müdürlüğü, AFAD ve Ovacuma Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan karaca, DKMP Karabük Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Karaca, Safranbolu Belediyesi veteriner hekimlerince yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.