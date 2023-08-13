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Safranbolu'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Karıt Sanayi Sitesi'nde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Bir kişi av tüfeğiyle yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde silahla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Karıt Sanayi Sitesi'nde Ö.Ö. ile V.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, V.Y, yanında bulundurduğu av tüfeği ile Ö.Ö'ye ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ö.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan V.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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