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Safranbolu'da Rüzgarın Etkisiyle Pencere Düştü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan pencerenin düşme anı, araç içi kamerasınca görüntülendi. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin 1. katındaki pencere, 14 Haziran'da kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. Düşen pencere, F.S.D'ye ait park halindeki 06 EH 455 plakalı araca zarar verdi. Pencerenin düşme anı araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, pencerenin otomobilin kaputuna düşmesi ve ardından sahibinin aracını kontrol edip güvenli bölgeye çekmesi yer alıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan pencerenin düşme anı, araç içi kamerasınca görüntülendi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin 1. katındaki pencere, 14 Haziran'da kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. Düşen pencere, F.S.D'ye ait park halindeki 06 EH 455 plakalı araca zarar verdi.

Pencerenin düşme anı araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, pencerenin otomobilin kaputuna düşmesi ve ardından sahibinin aracını kontrol edip güvenli bölgeye çekmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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