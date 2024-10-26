Safranbolu'da Restoranın Kazan Dairesinde Yangın Çıktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Konarı köyü yakınlarındaki restoranın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.