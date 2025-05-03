Karabük'te park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, motor kısmında meydana geldi ve araçta hasara neden oldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sadri Artunç Caddesi'nde park halindeki C.Ö'ye ait 34 SBR 56 plakalı panelvanın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel