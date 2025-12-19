Karabük'te park halindeki otomobil yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi Ihlamur Sokak'ta Ş.Y'ye ait 78 SL 095 plakalı park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel