Safranbolu'da Park Halindeki Otomobil Yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Beştepeler mesire alanında park halindeki 81 ED 307 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.