Safranbolu'da park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Çıraklar köyü muhtarı Hasan Duyku, kamyonetini çalıştırdığında motor kısmından alevlerin yükseldiğini gördü.
İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.