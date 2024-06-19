Safranbolu'da Panelvanın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde panelvanın çarptığı yaya ağır yaralandı.

R.E. idaresindeki 78 ABV 762 plakalı panelvan, Sadri Artuç Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ü'ye (74) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ü, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.