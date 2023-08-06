Safranbolu'da Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde meydana geldi. R.S. idaresindeki 78 SE 987 plakalı panelvan, Y.Y. yönetimindeki 06 GVG 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada S.S., N.S., B.Y. ve Y.A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK