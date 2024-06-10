Safranbolu'da otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve doğaya bırakıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Babasultan Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarılan yılan, özel torba içerisine konuldu.
Yılan, daha sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.