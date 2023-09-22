Safranbolu'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumu ağır.