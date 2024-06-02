Safranbolu'da Otomobil Su Kanalına Düştü, 1 Kişi Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil su kanalına düştü ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Karabük-Bartın kara yolunda seyreden A.Y. idaresindeki 67 UA 835 plakalı otomobil, Ahmetusta mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazada araçtaki yolcu A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.