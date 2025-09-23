Haberler

Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, L.K. tarafından kullanılan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu H.T. adlı yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

L.K. (59) idaresindeki 78 BS 311 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki H.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! 'En karanlık isim' sekreterini suçladı

Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! Suçu sekreterine attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.