Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, L.K. tarafından kullanılan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu H.T. adlı yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
L.K. (59) idaresindeki 78 BS 311 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki H.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel