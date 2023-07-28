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Safranbolu'da otomobil-motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Emek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 37 RD 871 plakalı otomobil, Zarif Sokak istikametinden ana yola çıkan G.L.V. idaresindeki 78 AAD 177 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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