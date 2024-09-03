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Safranbolu'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

R.Ö. idaresindeki 78 BA 924 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü kavşağında Y.Y. yönetimindeki 37 AAL 034 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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