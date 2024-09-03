Safranbolu'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
R.Ö. idaresindeki 78 BA 924 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü kavşağında Y.Y. yönetimindeki 37 AAL 034 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.